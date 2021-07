Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Joe Biden a invitat experti ONU sa examineze bilantul Statelor Unite ale Americii in materie de rasism fata de reprezentantii afro-americani, adoptand o pozitie contrara administratiei precedente a lui Donald Trump, relateaza France Presse. Secretarul de stat american Antony…

- Trump și Biden au ajuns brusc la un numitor asupra COVID-19, scrie intr-un editorial pentru RIA Novosti Victoria Nikiforova. Ex-președintele Statelor Unite a declarat, inca de la inceputul pandemiei, ca virusul a ieșit la libertate dintr-un laborator din Wuhan, China. Joe Biden și intregul Partid…

- Secretarul american de Stat Antony Blinken si omologul sau rus Serghei Lavrov au avut, miercuri, o discutie telefonica, stabilind sa se intalneasca pe 20 mai, in Islanda, pe marginea Consiliului Arctic, potrivit Departamentului de Stat si Ministerului rus de Externe, transmite Reuters potrivit news.ro.…

- Fostul presedinte american Donald Trump a calificat miercuri o 'rusine absoluta' deciziile retelelor de socializare de a-i menține suspendate conturile, transmite AFP. Președintele american Joe Biden crede ca platformele de socializare au responsabilitatea de a „opri amplificarea conținutului…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat miercuri, in marja reuniunii G7 de la Londra, cu omologii si aliatii sai japonez si sud-coreean pe tema dosarului nord-coreean, in contextul in care Washingtonul a chemat Phenianul sa se angajeze pe calea diplomatica, informeaza AFP. Inaintea acestei…

- Justiția americana a acuzat un newyorkez în vârsta de 50 de ani, folosind în special o conversație de pe o platforma de întâlniri, unde atacatorul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington în ianuarie, potrivit AFP.Robert Chapman,…

- Al 46-lea presedinte al Statelor Unite a promis, in deschiderea acestei reuniuni virtuale de doua zile cu 40 de lideri din lume, o reducere a emisiilor gazelor cu efect de sera a primei puteri economice mondiale de 50-52% fata de nivelul din 2005, pana in 2030. Acest obiectiv este aproape dublu fata…