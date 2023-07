Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat miercuri ca Rusia este "fragila" din punct de vedere militar si ca statele occidentale sunt hotarate sa acorde un sprijin "durabil" Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. CITESTE SI Mitica Dragomir, reactie savuroasa dupa ce s-a spus ca a fost…

- Este ziua 493 de razboi in Ucraina. Șeful armatei americane, generalul Mark Milley, a avertizat ca contraofensiva Ucrainei va fi foarte dificila și ca obținerea de caștiguri va dura mult timp și va fi „foarte, foarte sangeroasa”. „Nimeni nu ar trebui sa-și faca iluzii in legatura cu toate acestea",…

- Unii localnici din orașul aflat la 1.000 de kilometri de Moscova le cer mercenarilor conduși de Evgheni Prigojin sa plece, arata imaginile postate de publicația independenta rusa Novaia Gazeta Europa. Cel puțin doua clipuri video din orașul Rostov arata cum localnicii le cer paramilitarilor Wagner sa…

- Fortele ruse ar putea opri contraofensiva ucraineana in aproximativ trei saptamani, dupa care ar putea sa treaca la "actiuni intense" pe campul de lupta, a declarat marti seful Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului), Andrei Kartapolov, citat de EFE."Daca totul…

- Președinta Maia Sandu a anunțat astazi lansarea inițiativei legislative de a crea o instituție care sa combata propaganda daunatoare statului RM și sa apere cetațenii de manipulare și atacurile propagandistice constante. „In virtutea atribuțiilor oferite de Constituție voi propune Parlamentului spre…

- Este pentru prima data cand Kievul isi expune public pozitia fata de problema amoniacului rusesc, pe care Moscova doreste sa il expedieze printr-o conducta ce traverseaza Ucraina pana la Marea Neagra. Rusia, un exportator major de amoniac, a facut presiuni pentru reluarea livrarilor de amoniac prin…

- Profesorul Dmitri Adamski, expert in strategie nucleara și in politica de securitate a Rusiei, susține pentru Foreign Affairs ca schimbarea de mentalitate in randul liderilor ruși din ultimii ani și schimbarea limbajului pe care aceștia tind sa il foloseasca atunci cand fac aluzie la arsenalul țarii…

- Rusia și-a demonstrat deja capacitatea ofensiva in razboiul din Ucraina, concluzioneaza experții. Vladimir Juskin, șeful Centrului Baltic pentru Studii Rusești, interpreteaza ca declarația proprietarului Wagner, Evgheni Prigojin, este o pregatire pentru o viitoare lupta pentru putere.