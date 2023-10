Actiunile Chevron au scazut vineri cu 5,4% in urma publicaerii rezultatelor financiare. ”A fost un trimestru zgomotos, cu costuri fara numerar provocatee in primul rand de ceva ce am numit efecte temporale”, a declarat directorul financiar Pierre Breber intr-un interviu, citand marfurile de petrol si gaze aflate in drum spre clienti care vor fi recunoscute in viitor. Compania a castigat 6,5 miliarde de dolari in trimestrul trei, in scadere fata de 11,2 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului trecut. Profitul ajustat a fost de 3,05 dolari pe actiune, cu 19% sub estimarile analistilor, potrivit…