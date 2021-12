Reporter: Ce cuvant ar descrie cel mai bine anul 2021? Corina Martin: Roller coaster. A fost un an tulburator prin schimbari, dinamica, reconstructie, reinventare – dar totul s-a petrecut aproape dirijat, cu o forta impotriva careia nu te puteai opune, asa incat… am fost luati “pe sus” si determinati sa ne facem ordine in viata si sa ne reinventam. Un an de RECONSTRUCTIE. Reporter: Profesional, care a fost cel mai bun lucru care vi s-a intamplat anul acesta? Corina Martin: Profesional, pun pe locul dintai numirea mea ca si Consul Onorific al Republicii Kazakhstan la Constanta, in urma unui parteneriat…