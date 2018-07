Stiri pe aceeasi tema

- Bomba in showbiz! Liviu Varciu s-a desparțit de iubita lui. Avem primele declarații. Povestea de dragoste dintre Liviu Varciu și Andra Calin a luat sfarșit! Spynews.ro a aflat in exclusivitate ca totul s-a terminat intre cei doi și nu mai este nici o cale de intoarcere.

- Dupa mai bine de doi ani de dragoste, Cheryl si Liam Payne si-au spus la revedere. Zvonuri despre despartirea dintre cei doi au aparut prima data in luna februarie a acestui an, cand cantaretii si-ar mai fi oferit o sansa, de dragul baietelului lor, Bear, care urma sa implineasca un an in martie. In…

- Carmen de la Salciua si Culita Sterp ar fi luat-o pe drumuri separate, potrivit surselor care au vorbit in exclusivitate pentru Spynews. Solista a șters de pe contul ei de socializare toate pozele cu soțul ei. Dupa ce Carmen de la Salciua a sters toate fotografiile pe care le avea alaturi de sotul sau,…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav s-au despartit, potrivit unor surse citate de cancan.ro. Cei doi nu mai formeaza un cuplu, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat, de ceva timp, nicio fotografie in care apar impreuna. Bianca Dragușanu…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav nu mai formeaza un cuplu! Cei doi s-au desparțit, lucru confirmat inclusiv de faptul ca pe conturile personal de socializare nu au mai postat, de ceva timp, nicio fotografie in care apar impreuna.

- Tabloidele de peste Ocean au anunțat faptul ca Rihanna s-a despartit de iubitul sau, miliardarul saudit Hassan Jameel. Cantareata ar fi pus capat relatiei doar pentru ca s-a plictisit de el. (Promotiile zilei la monitoare) Rihanna si tanarul afacerist, a carui familie are o avere estimata la 1,5 miliarde…

- Plecata de aproape 10 ani in Statele Unite, Anamaria Ferentz a fost pe punctul de a-și intemeia o familie acolo alaturi de un american. Cand toata lumea ii vedea și casatoriți, iata ca aceștia s-au separat! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Deși toata lumea ii…

- In 2007, dupa cativa ani de relatie, Kate Middleton si Printul Williams au decis sa se desparta. Se pare ca familia lui Kate l-a invitat pe Printul William sa petreaca Anul Nou alaturi de ei, iar pentru asta au inchiriat si o cabana in Scotia. Initial acesta a acceptat invitatia, insa ulterior…