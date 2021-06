Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cherecheș a postat pe Facebook o statistica ce da de gandit autoritaților din țara noastra. Israel este una din țarile in care vaccinarea a ajuns la peste 60% din populație. Cu toate astea, numarul de infectari a inceput sa creasca in ultima perioada tocmai din cauza noii tulpini Delta. In alta…

- „Distanțarea fizica nu ne poate ține departe unii de alții pentru ca ne unește apropierea sufleteasca și scopul comun: EDUCAȚIA!”. Așa își încep cei din comunitatea „De la student la elev” prima lor postare…

- Fabian Gyula, candidatul care a primit aviz favorabil de la comisiile juridice ale Parlamentului pentru functia de Avocat al Poporului, a afirmat miercuri ca a iesit la pensie in 2020, la varsta de 49 de ani. Acesta are o pensie de magistrat de peste 10.000 lei. „M-am pensionat anul trecut, la varsta…

- Profesorul de Sanatate Publica Razvan Cherecheș, din Cluj-Napoca, a anunțat, pe Facebook, eficiența tratamentului cu anticorpi monoclonali in ceea ce privește tratarea infectarii cu noul coronavirus. Expertul susține ca noua terapie are efect pozitiv in cazul tuturor tulpinilor și mutațiilor noului…

- Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și unul dintre cei mai vizibili specialiști in spațiul public in perioada pandemiei de COVID-19, l-a acuzat pe magicianul Robert Tudor de inconștiența. In ziua de 1 iunie, magicianul s-a a chemat sute de copii…

- Ramona Iulia Chiriac a fost numita sefa a Reprezentantei Comisiei Europene la Bucuresti, iar mandatul sau va incepe luna viitoare, potrivit unui comunicat transmis miercuri de CE, citat de Agerpres . Pana in prezent, funcția a fost indeplinita interimar de Istvan Jakab. Chiriac va acționa in aceasta…

- Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fost consilier onorific la Ministerul Sanatații, dezaproba anunțul lui Ludovic Orban privind vaccinarea cu plata, explicand intr-un interviu pentru RFI.Cherecheș: Nu are niciun sens!„Din punct de vedere al…