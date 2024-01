Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile Fondului de investitii publice (PIF) al Arabiei Saudite au reprezentat circa un sfert din cele 124 de miliarde de dolari investite in 2023 de fondurile suverane la nivel global, arata un raport publicat la 1 ianuarie, transmite Reuters, informeaza News.ro. Practic, Arabia Saudita a cheltuit…

- Cheltuielile Fondului de investitii publice (PIF) al Arabiei Saudite au reprezentat circa un sfert din cele 124 de miliarde de dolari investite in 2023 de fondurile suverane la nivel global, arata un raport publicat la 1 ianuarie, transmite Reuters, informeaza News.ro.Practic, Arabia Saudita a cheltuit…

- Al Nassr a caștigat in deplasare cu Al Ittihad, scor 5-2, in derby-ul etapei #17 din campionatul Arabiei Saudite. Echipa lui Cristiano Ronaldo și-a luat o mica revanșa in fața clubului lui Karim Benzema, dupa ce anul trecut a pierdut lupta la titlu cu Ittihad. In a doua zi de Craciun, cei mai buni marcatori…

- Al-Nassr, condusa de Cristiano Ronaldo, a surclasat campioana Al-Ittihad, la care joaca fostul sau coechipier Karim Benzema, cu scorul de 5-2, marti, la Jeddah, in deplasare, intr-un meci restant din etapa a 17-a a campionatului de fotbal al Arabiei Saudite.Ronaldo a inscris doua goluri, ambele din…

- Prințul moștenitor al Arabiei Saudite creeaza proiecte extrem de ambițioase, conduse de arhitecți, curatori și designeri de renume. Rezultatul este fie o modernizare progresiva, fie o spalare de imagine.

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite si conducatorul de facto al regatului, Mohammed bin Salman, a denuntat vineri ofensiva fortelor israeliene impotriva Hamas in Gaza, cu o zi inainte de summiturile arab si musulman planificate la Riad, relateaza France Presse.

- Arabia Saudita a anuntat luni ca va organiza anual, incepand din 2024, o Cupa Mondiala de esports, care va reuni "cele mai populare jocuri din lume (...) si va oferi cel mai mare fond de premiere din istorie" in acest domeniu, relateaza AFP."Cupa Mondiala de esports este un pas firesc in proiectul…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a garantat ca Israelul are tot sprijinul Washingtonului și a avertizat orice grupare ostila statului evreu sa nu profite de situația creata. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a catalogat acțiunile Hamas drept terorism in forma sa cea mai josnica.…