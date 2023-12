Stiri pe aceeasi tema

- PSD CU PRIMAR LIBERAL… Primarul municipiului Barlad, fostul liberal Dumitru Boros, actualmente noul primar pesedist, a fost prezent, la finalul saptamanii trecute, la festivitatea dedicata aniversarii a 65 de ani de la infiintarea Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” Barlad. Alaturi de edilul-sef, printre…

- VINE … ANUL ELECTORAL! Sfarsitul acestui an vine cu un nou inceput, de aceasta data pe linie electorala, culturala si arhitecturala: incepe reabilitarea, restaurarea si consolidarea Casei Cuza, imobil ce a apartinut familiei domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Saptamana trecuta, Primaria Barlad a predat…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, a fost condamnat definitiv, vineri, la cinci ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita. ACTUALIZARE Primarul municipiului Baia Mare a fost dat in urmarire generala. Polițiștii au ajuns la locuința lui Catalin Cherecheș, insa nu l-au gasit…

- NOUTATE… Primaria Barlad va planta aproape 1.000 de puieți de arbori și arbuști, iar ineditul acțiunii consta in faptul ca fiecare barladean are șansa de a-și planta propriul copac in stravechea oaza verde a urbei! Primarul Dumitru Boroș, plimbareț de la un partid la altul, adica de la PNL la PSD, in…

- MARTOR… Surpriza de proporții la Curtea de Apel Iași. Pe portalul acestei instanțe, judecatorii au pus și numele martorilor, nu doar inițialele, cu care inculpații din dosarul mitei lui Buzatu nu au voie sa interacționeze. Astfel, pe langa angajați ai Consiliului Județean Vaslui, proiectanți sau experți,…

- INCREDIBIL… Ultimele evenimente petrecute in Organizația Județeana PSD, arata clar ca Dumitru Buzatu conduce partidul din pușcarie cu o mana de fier. Chiar daca la conducerea organizației a fost adus un interimar, tot batranul baron face carțile. Dovezile sunt clare ca lumina zilei. La Barlad, primarul…

- INCREDIBIL… PSD la Vaslui se mișca repede dupa arestarea lui Buzatu. Din dorința ca DNA sa nu ramana fara marfa, il coopteaza pe primarul liberal Dumitru Boroș in partid, iar anunțul il face taman deputatul Solomon, omul care in trecut din „penal”, „mincinos” sau „hoț de lege” nu-l scotea. „Daca minciuna…

- TAIAȚI DE PE LISTA… Consilierii locali au lasat garda jos. Daca la ședința de saptamana trecuta au licitat premiile olimpicilor, dar și numarul lor, ieri au acceptat proiectul primarului Vasile Paval, care micșora cu mult numarul elevilor ce vor fi premiați. Proiectul inițial viza premierea a 425 de…