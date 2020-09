Stiri pe aceeasi tema

- Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, a inceput cu stangul noua editie din Ligue 1, fiind invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei RC Lens, intr-o partida din cadrul etapei a 2-a a sezonului, disputata joi seara, in fata a 3.800 de spectatori. PSG, care nu a putut conta pe sapte…

- Nationala de fotbal a Moldovei a debutat cu o remiza in noua ediție a Ligii Națiunilor. "Tricolorii" au terminat la egalitate meciul de la Parma cu reprezentativa statului Kosovo, scor 1-1. Echipa antrenata de Engin Firat a fost cea care a deschis scorul pe Stadio Ennio Tardini.

- Chelsea Londra este de neoprit pe piața transferurilor din fotbal. "Aristocrații" s-au intarit cu fundașul brazilian Thiago Silva, care a jucat timp de 8 ani la Paris Saint-Germain, dar a ajuns la gruparea de pe Stamford Bridge din postura de jucator liber de contract.

- Mircea Lucescu a obtinut o victorie la scor cu Dinamo Kiev, 4-1 in deplasare cu Olimpik Donetk, vineri, in primul meci din sezonul 2020-2021 al campionatului de fotbal al Ucrainei, care a insemnat si prima partida oficiala a tehnicianului roman la noua sa echipa. Vicecampioana Ucrainei…

- Noua editie a campionatului de fotbal al Italiei va debuta pe 19 septembrie, cu o saptamana mai tarziu decat era programat initial. Informatia a fost facuta de catre Liga italiana de fotbal, intr-un comunicat remis de Reuters. Sezonul 2019/2020 din Serie A, care s-a incheiat duminica, a fost intrerupt…

- Chelsea Londra a castigat cu 1-0 partida de acasa cu Norwich City in deschiderea etapei a 36-a din Premier League.Francezul Olivier Giroud a adus victoria "aristocratilor" in cel de-al treilea minut de prelungiri al primei reprize, cand a reluat balonul cu capul din interiorul

- Echipa Arsenal Londra a pierdut cu scorul de 2-1 partida disputata sambata in deplasare la Brighton, in etapa a 30-a din Premier League, si a ratat sansa sa depaseasca in clasament pe Tottenham. Nicolas Pepe a deschis scorul pentru ''tunari'' in minutul 68, dar gazdele…