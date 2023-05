Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, jurații au avut de gatit pentru Ruby, iar artista spune ca a fost destul de greu sa decida intre cele patru farfurii, caci unele dintre ele nu au fost pe gustul sau. Artista nu s-a abținut de la comentarii atunci cand a degustat preparatele.

- In ediția 16 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 1 mai 2023, Ruby a anunțat caștigatorul amuletei. Totodata, artista a facut o dezvaluire neașteptata cand a dat ochii cu Alexandru Comerzan, caștigatorul sezonului 7.

- O tanara, in varsta de 35 de ani, a impresionat juriul in emisiunea "Chefi la cuțite" cu un preparat inedit. Ana Maria Mircea a gatit taieței cu babic de Buzau și branza de Horezu. Femeia administreaza un restaurant de top in orașul natal.

- Nicoleta Ana Matea a venit la Chefi la cuțite, in speranța ca va obține trei cuțite din partea juraților. Cu toate ca a incercat sa vina cu o varianta originala a pastelor cu chifteluțe, rezultatul nu a fost pe masura așteptarilor.

O femeie din Alba a cucerit jurații de la "Chefi la cuțite" cu o ciorba de gulii: „Daca nu va place mancarea va dau cu polonicul de nu va vedeți!"

- In a doua zi de Paște, la Antena 1, de la 20:30, Chefi la cuțite vine cu o amuleta de sarbatoare. Cei trei Chefi vor gati un meniu pentru copii, iar caștigatorul va fi ales de catre o buna cunoscatoare a lucrurilor care ii bucura pe cei mici – Mirela Retegan, fondatoarea Gaștii Zurli.

- Chefii au avut parte de o surpriza in ceea ce privește amuleta din aceasta seara. Cei trei au gatit alaturi de Ionuț Belei, caștigatorul sezonului 8, iar Razvan Fodor a ales farfuria caștigatoare.

- Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a luat sfarșit la Chefi la cuțite. Dupa o provocare de proporții și multa munca pentru a caștiga, a venit momentul ca Viorica și Ionița de la Clejani sa desemneze caștigatorul.