„Chefi la cuțite“. Soția lui Nosfe s-a accidentat și a ajuns la duel, dar rămâne în concurs Pe masura ce semifinala se apropie, presiunea este tot mai mare in echipele celor trei chefi. Concurenții nu numai ca au parte de probe dificile, ci și de accidentari care ii pot scoate din competiție. A fost și cazul Madalinei Crețan, soția regretatului repper Nosfe, din Șatra Benz. La battle-ul de luni seara, concurenta din […] Articolul „Chefi la cuțite“. Soția lui Nosfe s-a accidentat și a ajuns la duel, dar ramane in concurs apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

- In ediția din aceasta seara, echipa lui Catalin Scarlatescu trece prin primul obstacol, la Chefi la cuțite. Madalina Crețan, soția lui Nosfe, s-a accidentat și a avut nevoie de intervenția medicului, din cauza ranii provocate in timp ce gatea pentru proba de battle.

- In ediția din aceasta seara, Madalina și soția lui Nosfe au avut cateva discuții aprinse, in timp ce pregateau preparatele pentru primul battle de azi. Totul ar fi pornit de la o indicație pe care soția lui Nosfe a primit-o de la chef Catalin Scalatescu.

