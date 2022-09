Stiri pe aceeasi tema

- Mariana și Ionuț Parju sunt campionii care au luat cu asalt platoul Chefi la cuțite in ediția 11 din sezonul 10. Cei doi au venit in emisiune cu multa energie pozitiva și o mulțime de trofee pe care le-au caștigat de-a lungul anilor.

- Salvo Lo Castro a desemnat caștigatorul amuletei cu numarul 11 in ediția de luni, 26 septembrie 2022, din sezonul 10 Chefi la cuțite. Hai sa vezi cine se va bucura de miza uriașa pe care a pus-o in joc Gina Pistol, dar și ce a urmat in platoul emisiunii dupa anunțarea verdictului.

- Telespectatorii au avut parte de o surpriza de proporții uriașe in ediția 11 a sezonului 10 Chefi la cuțite, difuzata pe data de 26 septembrie 2022. Gina Pistol a revenit in platoul show-ului culinar, dupa o perioada in care nu a mai aparut pe micile ecrane ale publicului. Hai sa vezi ce s-a intamplat…

- Dupa primele zece ediții din noul sezon Chefi la cuțite prezentate de Irina Fodor, in ediția difuzata luni, 26 septembrie, de la ora 20:30 la Antena 1, Gina Pistol se alatura din nou celor trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Sezonul 10 al celebrei intreceri gastronomice…

- Surpriza de proporții pentru cei care urmaresc cu drag emisiunea „Chefi la cuțite”! Producatorii aduc telespectatorilor o schimbare la care nu s-ar fi așteptat! Emisiunea culinara va fi prezentata de doua prezențe feminine, nu de una singura, așa cum știam ca s-a intamplat pana in prezent, potrivit…

- Cea mai indragita intrecere gastronomica din Romania revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10 Chefi la cuțițe.

- „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10. Irina Fodor prezinta primele ediții Chefi la cuțițe, rol pe care l-a preluat atunci cand Gina Pistol…

- Marea revenire a maeștrilor bucatariei la Antena 1 vine cu multe nouțați care vor adauga savoare rețetei deja consacrate a celebrului show culinar. Sezonul 10 Chefi la cuțițe va debuta in toamna la Antena 1 intr-un decor nou, special creat pentru a marca decada de succes a trioului de senzație alcatuit…