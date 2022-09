Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite il prezinta pe un concurent cu totul special, insa cu o poveste de viața greu de crezut. Acesta i-a șocat de-a dreptul pe jurații emisiunii, atat cu trecutul sau, cat și cu numele sau meseria lui. Cine este Damien și cu ce se ocupa.

- Ediția de astazi a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a inceput cu un concurent care a distrus un mit in care credea multa lume. Nicolas Enache a reușit sa ii surprinda profund pe chefi, dupa ce le-a gatit un tip de prajitura extrem de cunoscut, insa pentru care nu a folosit zahar deloc.

- Ediția din aceasta seara a show-ului culinar de la Antena 1 aduce farfurii apetisante, dar și multe momente distractive. Una dintre surprizele de care au parte chefii este apariția micuței Catinca Petre (9 ani), fiica lui Mihai Petre.

- Pe 23 septembrie are loc la București Competiția de Biliard in Scaun Rulant (CBSR), cel mai mare eveniment sportiv indoor din Romania pentru persoanele cu dizabilitați locomotorii. Ediția cu numarul 6 a CBSR, care se va desfașura la Clubul IDM din Capitala il are ca invitat special pe Henrik Larsson…

- In seara aceasta, mixul savuros de concurenți veniți din diverse colțuri ale lumii ii va lasa fara cuvinte pe jurații de la „Chefi la cuțite”. Florin Dumitrescu, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea fac cunoștința cu Lady Cirka. Ediția a șasea aduce in platoul jurizarii o prezența cu adevarat extravaganta:…

- Doi turiști din Canada, aflați la noi in țara, au trait spaima vieții lor dupa ce au primit, in timpul nopții, un mesaj RO-Alert. Aceștia au crezut ca Rusia a invadat Romania cand, de fapt, era semnalata prezența unui urs in apropiere. Aceștia au crezut ca in mesaj se vorbește despre „URSS”, și nu despre…

- Editia a XIV-a a Festivalului de Film si Istorii Rasnov debuteaza duminica, 14 august, și aduce in fata publicului 21 de filme importante din cinematografia romaneasca si internationala. i Selectia de filme de la FFIR2022 de anul acesta se concentreaza in jurul ideii de #Granite / #Borders, transmit…