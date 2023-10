Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 12, cei care au decis caștigatorii celui de-al patrulea battle au fost Mihail Pautov și echipa emisiunii MediCOOL. Dupa ce au degustat preparatele, invitații speciali au dat verdictul.

- Tensiunea a atins cote maxime in bucatarie, in ediția 17 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 27 septembrie 2023. Amuleta pusa in joc le-a dat de furca celor 2 echipe, iar unul dintre concurenți a rabufnit.

- In episodul 16 din sezonul 12 al emisiunii „Chefi la cuțite” din data de 26 septembrie 2023, telespectatorii au luat parte la o creștere semnificativa a tensiunii in cadrul celebrului show culinar. Momentul a fost provocat de Chef Catalin Scarlatescu, unul dintre cei mai controversați jurați, care și-a…

- Chef Catalin Scarlatescu a ales concurenții care vor face parte din echipa sa in sezonul 12 Chefi la cuțite. In ediția din 15 din 25 septembrie 2023. Pe langa cuțitul de aur, juratul a mai oferit 6 tunici turcoaz.

- In ediția de duminica, 24 septembrie, a emisiunii Chefi la Cuțite, sezonul 12, chef Catalin Scarlatescu a avut parte de un moment extrem de neplacut. Juratului i s-a facut rau, astfel ca producatorii au fost nevoiți sa opreasca filmarile. Ce a mancat de a ajuns in aceasta situație. De ce i s-a facut…

- Atunci cand nu e in bucatarie, sau cand nu petrece timp prețios alaturi de familie, Florin Dumitrescu acorda o deosebita importanța pasiunii sale. Celebrul chef are și alte hobby-uri pe langa gatit. Iata ce ii place sa faca in timpul liber.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu iși dau intalnire in aceasta seara la Antena 1, in platoul Chefi la cuțite, de la ora 20:00, pentru o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu, cel care spera la o prima victorie in sezonul 12.

- Catalin Scarlatescu, in varsta de 51 de ani, a participat la America Expres anul trecut, impreuna cu iubita lui, Doina Teodoru. In timpul competiției, acesta a slabit mult și a avut parte de o transformare neașteptata.Recent, Catalin Scarlatescu a fost surprins in timp ce gatea, iar mulți dintre prietenii…