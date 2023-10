Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune. Aceasta este admirata nu doar pentru prezența de spirit de care da dovada, ci și pentru frumusețea ei naturala. De fiecare data cand apare in fața camerelor de luat vederi, soția lui Razvan Fodor poarta un make-up ușor și simplu,…

- Chefi la cuțite, 1 octombrie 2023. Concurenții sunt pregatiți sa inceapa battle-ul cu numarul trei, la Chefi la cuțite. Irina Fodor a venit cu anunțul cu care i-a speriat chiar și pe jurați. Aceștia au primit o provocare care i-a pus pe ganduri și de care s-au temut. Concurența a crescut de la o ediție…

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou. In ediția 8 din de la Chefi la cuțite, sezonul 12, din 11 septembrie 2023,…

- Chefi la cuțite, 11 septembrie 2023. Jurații au primit o noua provocare in ediția din aceasta seara. Irina Fodor a anunțat amuleta pentru care se vor confrunta, dar mai ales invitatul special care va decide caștigatorul. Cea care va juriza preparatele este Andreea Balan, iar cheful care se alatura cursei…

- Irina Fodor a pus in joc o noua amuleta „periculoasa”, in ediția 8 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 11 septembrie 2023. Anunțul ei a venit intr-un mod inedit care i-a speriat atunci cand au vazut ce ii așteapta in platou.

- Chefi la cutite, 9 septembrie 2023. In aceasta seara, chefii le-au dat din nou intalnire telespectatorilor in platoul amuletei. A fost o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu. Cel care da verdictul in editia de sambata, 9 septembrie 2023, disponibila pe Antena 1 si in…

- Oscar Gal este concurentul care l-a lasat cu gura cascata pe chef Florin Dumitrescu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Tanarul a facut marturisiri uluitoare despre profesia pe care o are. Iata ce l-a facut pe jurat sa scoata telefonul din buzunar.

- Chefii se intrec diseara pentru o amuleta pusa prima oara in joc, la marea premiera a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. Iata ce se intampla in prima ediție a noului sezon.Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului…