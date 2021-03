Stiri pe aceeasi tema

- Ca sa i dea gata pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu si Catalin Scarlatescu, constanteanul Costi Ionita a creat o reteta extrem de complicata de pateu de spirulina.El a precizat ca nu este bucatar dar din cauza unor probleme de sanatate la sfatul unui reputat chirurg roman si a schimbat radical stilul…

- Surpriza mare in platoul showului Chefi la cuțite. In competiție a intrat vrajitoare Melissa alaturi de fiica sa, iar in afara preparatului pregatit, ea le-a dat juraților și in carți. I-a spus lui Florin Dumitrescu daca caștiga sau nu sezonul 9.

- In ediția 7, sezonul 9 Chefi la cuțite, Speak a reușit sa descopere unele secrete din culisele emisiunii și a sarbatorit alaturi de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu.

- Gina Pistol și Smiley trec prin cea mai frumoasa perioada a vieții lor. Cei doi urmeaza sa aiba o fetița, iar prezentatoarea „Chefi la Cuțite” și-a pregatit deja geanta cu care va merge la maternitate, așteptand din clipa in clipa travaliul. Gina Pistol și Smiley, ipostaza emoționanta Gina Pistol și…

- Mai sunt doar cateva zile și incepe sezonul 9 al emisiunii ”Chefi la cuțite”, difuzata numai pe Antena 1. Astfel ca, pentru ca fanii sunt nerabdatori sa ii revada pe cei trei chefi, dar și sa ia parte la ceea ce se intampla in bucatarie, Florin Dumitrescu a dat din casa. Juratul a oferit publicitații…

- Sezonul 9 al show-ului culinar „Chefi la cuțite” vine cu surprize mari pentru publicul telespectator. Filmarile pentru noul sezon au inceput de mai bine de o luna, iar cei trei jurați chefi – Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu – sunt extrem de entuziasmați pentru ediția care va putea…

- Speak i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii „Chefi la cuțite”, dupa ce a postat niște fotografii editate cu modul in care va arata el și Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, la batranețe.

- Florin Dumitrescu nu este doar un bucatar de excepție, ci și un romantic incurabil. Juratul de la Chefi la cuțite i-a facut soției sale o dedicație de dragoste, care a „topit” inimile fanilor de pe rețelele de socializare.