- Ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite a inceput cu o poveste de viața emoționanta. Andreea Crețu este tanara care a devenit celebra pe TikTok, pasiune nascuta din dorința de a-și crea un loc unde sa se simta apreciata.

- In ediția 14 de la Chefi la cuțite sezonul 12, din 24 septembrie 2023, Ana Crețu, o tanara visatoare și muncitoare in varsta de 22 de ani, a caștigat inimile telespectatorilor și a juraților de la "Chefi la Cuțite" cu povestea sa de viața și cu exemplul sau de cum alege sa priveasca viața.

- Dorian Florea, unul dintre concurenții din aceasta seara din ediția cu numarul 10 a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 12, s-a confesat chefilor cu lacrimi pe fața. Concurentul a vorbit despre greșelile pe care le-a facut in timpul casniciei, chiar cand soția lui era insarcinata.

- Harnaam Kaur se confrunta cu probleme de sanatate, motiv pentru care i-a crescut parul facial extrem de mult. Deși a primit bullying in timpul adolescenței, acum este un speaker motivațional și inseamna alte persoane sa se iubeasca pe sine.

- Chefi la cutite, 9 septembrie 2023. In aceasta seara, chefii le-au dat din nou intalnire telespectatorilor in platoul amuletei. A fost o lupta stransa, cu o provocare pe gustul lui Chef Catalin Scarlatescu. Cel care da verdictul in editia de sambata, 9 septembrie 2023, disponibila pe Antena 1 si in…

- Bogdan Stelea intra in bucataria Chefi la cuțite sezonul 12, in ediția din aceasta seara, unde va gati pentru prima oara. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt surprinși de apariția fostului portar, in platoul de la Antena 1.Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu…

- Chefi la cutite sezonul 12 – 5 septembrie 2023. Editia de marti a emisiunii de la Antena 1 si din AntenaPLAY a adus noi surprize. Concurentul Oscar Gal l-a lasat cu gura cascata pe chef Florin Dumitrescu in ediția patru din sezonul 12 Chefi la cuțite. Tanarul a facut marturisiri uluitoare despre profesia…

- Cea de-a treia ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite a fost lider de audiența pe segmentele de public comercial și urban, seara de ieri fiind dedicata luptei pentru bomba cu mai multe amulete, dar și unei noi runde de audiții. Diseara, Chefii au parte de