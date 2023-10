Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de seara trecuta de la Chefi la cuțite a adus o dubla eliminare, dupa ce Mariposa și Nadd Hu au fost eliminate. Cele doua au obținut 4, respectiv 6 puncte, iar concurenta din echipa lui Catalin Scarlatescu spune ca este recunoscatoare pentru ca a primit aceasta șansa.

- Mai sunt doar cateva ediții pana la aflarea caștigatorului sezonului 12 al emisiunii Chefi la Cuțite. Prin urmare, cuțitele se ”ascut” tot mai tare, iar lupta devine din ce in ce mai acerba, fiecare dintre concurenți dorindu-și titlul din marea finala. Iata ce concurenți au fost eliminați in ediția…

- O noua eliminare cu surprize, in ediția 23 de la Chefi la cuțite, sezonul 12 din 9 octombrie 2023. Alexandru Bunea a obținut pentru a doua oara consecutiv cel mai punctaj la proba individuala, dar ceva neașteptat s-a intamplat. Ce a urmat in platoul Chefi la cuțite, sezonul 12 dupa eliminare.

- Chef Catalin Scarlatescu a mai pierdut un concurent in ediția din aceasta seara la Chefi la cuțite. Razvan Minca este cel care a parasit competiția și farfuria lui a primit 8 puncte, fiind cel mai mic punctaj. Juratul a fost complet de dezamagit.

- Nadd Hu iși dorește sa ajunga cat mai departe in competiția Chefi la cuțite. Concurenta a reușit sa obțina 12 puncte la proba individuala, in ediția din 3 octombrie, astfel ca știe ce potențial are. Pe rețelele de socializare a povestit ca urmeaza o schimbare in ceea ce privește modul sau de abordare…

- Fabian Soare a fost eliminat in ediția 20 din sezonul 12 Chefi la cuțite, de pe 3 octombrie 2023. Chef Catalin Scarlatescu a mai pierdut inca un concurent din echipa turcoaz. Farfuria tanarului a obținut cel mai mic punctaj.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul 19 a sezonului 12 Chefi la cuțite, din 2 octombrie 2023, un concurent din echipa lui Catalin Scarlatescu a parasit competiția. Cel care a obținut cel mai mic punctaj a fost eliminat. Cum a reacționat chef Scarlatescu in momentul in care a aflat cine va pleca.

- In ediția din aceasta seara de la Chefi la cuțite, 27 septembrie 2023, echipa lui chef Sorin Bontea a mai pierdut un concurent dupa proba individuala. Iata cine a fost eliminat in cel de-al doilea battle!