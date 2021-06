Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 45 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, battle-ul a fost caștigat de echipa verde condusa de chef Sorin Bontea. Se pare ca invitații speciali de la fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei au apreciat cel mai mult rețeta speciala de chifteluțe asiatice a lui Rikito Watanabe.

- Show-ul „ Chefi la cuțite ” 2021 este aproape de final și in curand, se vor desfașura semifinalele. Astfel ca, cei mai buni concurenți vor lupta in bucataria de la Antena 1, pentru a demonstra ca sunt cei mai buni și merita trofeul. In prezent, mai sunt cei doisprezece concurenți ramași in bucataria…

- In ediția 42 din sezonul9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție au avut parte de o surpriza de zile mari atunci cand au aflat prin ce mini-proba trebuie sa treaca inainte de battle.

- Dupa ce s-au intrecut intr-o proba de indemanare ce a testat forța unor concurenți, cele trei echipe au aflat de la Irina Fodor ce tema de gatit aduce al noualea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Irina Fodor și-a facut apariția in bucataria emisiunii „Chefi la cuțite” și a facut senzație cu rochia aleasa. Totuși, zambetele tuturor au disparut rapid atunci cand aceasta a anunțat ce tema de gatit aduce cel de-al șaselea battle din sezonul 9.

- Irina Fodor și-a facut apariția in bucatarie și au anunțat care este tema de gatit pentru cel de-al patrulea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Vestea nu i-a bucurat deloc pe concurenții din cele trei echipe.

- In ediția 30 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, cele trei echipe au avut parte de o surpriza de zile mari atunci cand Irina Fodor a anunțat verdictul dupa proba extra, cea de dinainte de primul battle!

- Cu fiecare ediție „Chefi la cuțite” suntem mai aproape de confruntarile pe echipe, așa ca Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt din ce in ce mai dornici sa adune cat mai multe amulete. Ce bonus a pus la bataie Gina Pistol, de data aceasta?