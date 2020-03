Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a ajuns de urgența la spital, chiar de ziua lui Chef Bontea. Juratul de la “Chefi la cutite” a publicat o fotografie in care ii transmitea “La multi ani” lui Chef Sorin Bontea, dintr-un scaun rulant, de la spital. In imagine, Scarlatescu apare și cu o branula in mana, ceea ce a…

- Chef Sorin Bontea (49 ani) este cunoscut de mai mulți ani publicului din Romania. Dupa ce a fost jurat in emisiuni precum „Masterchef” și „Chefi la Cuțite”, celebrul bucatar participa acum la emisiunea-concurs Asia Express: Drumul Comorilor. Deși el este persoana publica, nu același lucru se poate spune…

- Nico și fiica ei au facut primele declarații dupa ce s-au intors din Filipine, acolo unde au participat la Asia Express. Cele doua au recunoscut ca experiența a fost una dura, iar artista a avut probleme de sanatate. „E o emisiune foarte tare, foarte, foarte tare, unde te trimite de la agonie la extaz",…

- Prima ediție a emisiunii Asia Express, sezonul 3, le-a adus numeroase provocari concurenților care au plecat pe Drumul Comorilor in Filipine și Taiwan, iar una dintre probe a fost extrem de inedita.

- Asia Express, sezonul 3, a inceput la Antena 1. Nu mai puțin de noua cupluri de vedete au pornit intr-o aventura uimitoare, pe Drumul Comorilor, pe teritoriile a doua țari, Filipine și Taiwan.

- Prima ediție a emisiunii Asia Express, sezonul 3, le-a adus numeroase provocari concurenților care au plecat pe Drumul Comorilor in Filipine și Taiwan, iar una dintre probe a fost extrem de inedita.

- Aventura a inceput la ”Asia Express”, iar concurenții ajunși in Filipine s-au aliniat la linia de start a primei probe. Evident, momentul nu a fost deloc simplu, insa Florin Ristei a dezvaluit cum a ajuns sa participe la emisiunea de la Antena 1 alaturi de fratele lui.

- Gina PIstol a izbucnit in lacrimi, in timpul filmarilor pentru Asia Express. Insa lacrimile varsate nu au fost de tristețe, ci de fericire. Weekendul acesta, pentru al treilea an consecutiv, Gina Pistol și-a serbat ziua de naștere in timpul filmarilor pentru Asia Express. De data aceasta, Gina a petrecut…