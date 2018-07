Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu, juratul emisiunii “Chefi la cuțite”, are in palmares doua finale caștigate ale show-ului culinar, o serie de proiecte personale de succes și o agenda care abunda in evenimente și...

- Prezentatorul TV a dezvaluit ca nu mai vrea sa vorbeasca despre acest subiect care i-a afectat familia. "Nu știu despre ce evenimente vorbești. Eu sunt o persoana publica, deși eu nu ma consider o persona publica. Asta e cumva locul meu de munca. Eu am semnat un contract cu Antena 1. (…) Nu are nicio…

- Luni seara, de la ora 20:00, Antena 1 va difuza semifinala celui mai iubit show culinar, in urma careia cei mai talentați trei bucatari se vor califica pentru o șansa la marele premiu de 30.000 de Euro.

- Cu puțin timp inainte de marea finala „Chefi la cuțite”, Chef Florin Dumitrescu a trait un adevarat șoc! Imaginile de la locul faptei au ajuns pe internet și fanilor nu le-a venit sa creada!

- Ultima provocare inainte de semifinala sezonului 5 “Chefi la cutite” le va impune bucatarilor sa adapteze retetele rafinate de fine dining cu care s-au obisnuit, pentru ca tema duelului este mancarea gatita, ca la mama acasa. Dupa confruntarea pe echipe din aceasta seara, difuzata de la 20:00 pe Antena…

- Familia lui DJ-ului suedez Avicii, care a murit saptamana trecuta, nu a dat publicitații cauza morții, deși se știe ca s-au efectuat doua autopsii și ca poliția din Oman are toate datele privind decesul subit al tanarului. Chiar și așa, este ușor de banuit ca DJ-ul a fost rapus de excesele pe care le-a…