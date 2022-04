Chef Cătălin Scărlătescu vinde și cozonaci! Cât ajunge să coste unul după rețeta sa specială Cand nu modereaza competiții culinare, popularul bucatar de televiziune Catalin Scarlatescu face și cozonaci. Rețeta sa foarte populara nu mai e ținuta la secret, caci puțini au un așa buget pentru cozonacul nelipist de la masa de Paște. Caci delicioșii cozonaci ai vedetei de la ”Chefi fara limite” au la baza combinația dintre stafide și ciocolata și costa 74 de lei bucata la aproape un kilogram, mai scump și decat un tort. Popularul bucatar și anteprenor HoReCa nu duce lipsa de clienți la fiecare Paște, caci deși costa peste media cozonacilor, multora le lipsește timpul necesar și indemanare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

