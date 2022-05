Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au trecut sarbatorile de Paște, Elena Merișoreanu s-a apucat de slabit, asta pentru ca medicii i-au recomandat sa mai dea jos cateva kilograme pentru ca problema cu picioarele sa se amelioreze. Vedeta s-a apucat acum de dieta și spera sa ajunga la forma dorita.

- Catalin Scarlatescu a renunțat la un singur aliment și a reușit sa slabeasca 30 de kilograme. Faimosul chef avea 130 de kilograme, dar acum a ajuns la 100 de kilograme. Juratul de la Chefi la cuțite a reușit o adevarata performanța și este mandru de acest lucru.

- Intr-o lume a aparențelor, femeile sunt cele care-și doresc cel mai mult sa aiba o silueta de invidiat. Cercetarile anterioare au aratat ca femeile sunt, in general, mai preocupate de aspect. Sunt mai puțin mulțumite de corpul lor și mai predispuse sa creada ca sunt mai grele decat sunt in realitate.…

- Patrizia Paglieri, in varsta de 51 de ani, este unul dintre cei mai apreciați bucatari. A devenit cunoscuta ca jurat la MasterChef, iar acum face parte din echipa matinalului de la Kanal D. In ultima perioada, Patrizia a slabit mult și a dezvaluit cum a reușit sa faca asta. „Acum, de cand cu matinalul,…

- Francisca se bucura de un trup de invidiat la care multe femei doar viseaza. Vedeta a reușit sa slabeasca 20 de kilograme in doar patru luni! Ce a dezvaluit cantareața, dar și care este secretul ei. Artista a marturist și unde va petrece Paștele și cu ce bucate se va delecta la masa de sarbatoare.

- Gina Pistol a revenit la silueta sa perfecta, la un an de la nașterea fiicei sale, Josephine. Vedeta de la Antena 1 a reușit sa slabeasca nu mai puțin de 15 kilograme, iar asta numai in cinci saptamani. Gina Pistol, iubita lui Smiley a spus in ce a constat secretul reușitei sale. Prezentatoarea emisiunii…

- Sore a reușit sa slabeasca 30 de kilograme dupa sarcina. Ce dieta a ținut vedeta pentru a se bucura de un trup de invidiat și cat de repede a reușit sa ajunga la greutatea pe care și-a dorit-o. Ce a facut artista pentru a avea un corp la care multe femei doar viseaza.

- Catalin Scarlatescu a reusit performanta de a slabi 52 de kilograme. Juratul de la „Chefi fara limite” a ținut o dieta care l-a ajutat sa ajunga de la 120 de kilograme la doar 68. Deși lupta cu kilogramele in plus nu e de loc una ușoara, vedeta de la Antena 1 a reușit sa o […] The post Cum a reusit…