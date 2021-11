Elisabeta Miclauș, din Oradea, a decis sa se vaccineze anti-Covid pentru ca intrase spaima in ea. Ii era frica sa nu se imbolnaveasca și aproape iși teroriza barbatul, ca-i aduce Covidul in casa. S-a vaccinat in cele din urma și i-a fost bine doar trei zile. Apoi au lovit-o durerile, febra și, imediat dupa aceea, […] The post Cheaguri generalizate, dupa prima doza cu Moderna first appeared on Ziarul National .