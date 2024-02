ChatGPT dobândeşte memorie OpenAI a anuntat ca va inzestra ChatGPT cu memorie – chatbot-ul va tine minte informatii despre utilizator de la un chat la altul. Astfel, chatbot-ul va memora discutiile anterioare si ceea ce a invatat despre utilizator, putand sa foloseasca aceste informatii pentru a oferi raspunsuri personalizate mai bune. Teoretic, asta ar trebui sa se concretizeze intr-un nivel de functionalitate superior si o intelegere mai buna a cerintelor venite de la utilizatori. Pe de alta parte, la fel care in cazul serviciilor altor companii de tehnologie, se ridica problema intimitatii. Pe langa antrenarea modelelor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

