Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea a surprins cu cele mai recente imagini postate pe Instagram. Celebra vedeta a aparut alaturi de fiica Charlotte, dar și alaturi de mama ei, Constanța Ghenea. S-au rasfațat intr-o vacanța in Dubai. Dupa o perioada intensa de munca, Madalina Ghenea a parasit Italia, țara in care locuiește…

- Cum arata fiica și mama Madalinei Ghenea Dupa o perioada extrem de aglomerata de filmari, Madalina Ghenea și-a luat cateva zile libere. Actrița a plecat in Dubai, acolo unde se relaxeaza și se lasa rasafațata de razele fierbinți ale soarelui. Nu a plecat singura in aceasta vacanța, ci alaturi de cele…

- Madalina Ghenea este romanca ce a bulversat lumea cinematografiei cu frumusețea ei. Deși este o fire discreta, actrița a facut pentru prima data dezvaluiri despre pensia alimentara pe care o primește de la fostul partener, Matei Stratan, pentru creșterea fiicei lor, Charlotte, noteaza click.ro. Madalina…

- In plina pandemie, Betty Stoian, fiica artistului, precum și tatal sau, au fost ofertați sa joace intr-un film despre droguri. Manelistul a refuzat din prima. A spus un „nu” hotarat cand a aflat și ca fiica sa trebuia sa fie dama de companie. Cu toate acestea, Betty Stoian spera ca intr-o buna zi sa…

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam este o artista apreciata, cu o voce extrem de buna in opinia multora. Cu toate astea, tanara a dezvaluit prin ce a fost nevoita sa treaca in momentele in care-și dorea sa se afirme in cariera muzicala.Betty susține ca deși muncea și se implica in diferite proiecte,…

- Dupa umilința traita de ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, atunci cand mai mulți diplomați s-au ridicat și au parasit sala in momentul in care a inceput difuzarea unui discursului de-al sau inregistrat, omul lui Putin a fost pus, din nou, intr-o situație mai mult decat stanjenitoare. Acesta a…

- Mama Raisei Nicoleta este in continuare ingenuncheata de durere. A marturisit ca nu mai urmarește nici presa și nici programele TV de cand fiica ei a fost omorata și prefera sa considere in continuare ca adolescenta este intr-un loc mai bun. In plus, i-a transmis și un mesaj lui Constantin Popescu,…