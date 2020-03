Charles Wuorinen, compozitorul operei "Brokeback Mountain", a murit la 81 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Americanul James Lipton, profesor de comedie si prezentator la "Inside the Actors Studio", celebra emisiune de televiziune inspirata de Bernard Pivot, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat luni postul de televiziune Ovation, care a difuzat show-ul, citat de AFP. Potrivit apropiatilor, cunoscutul…

- Doru Petru Morariu s-a nascut la Resita, in 17 noiembrie 1951, a absolvit Liceul de Muzica „Ion Vidu” din Timisoara, pentru ca mai apoi... The post A murit dirijorul si compozitorul banatean Doru Morariu appeared first on Renasterea banateana .

- Larry Tesler, un informatician faimos de la inceputul erei computerelor personale, a murit la 74 de ani. Datorita inovațiilor sale, printre care se afla și comenzile „Cut“, „Copy“ și „Paste“, computerele persoanale au devenit atat de ușor de folosit. Tesler a lucrat in Silicon Valley la inceputul anilor…

- Prince s-a nascut si a crescut in Zimbabwe, intr-o familie de muzicieni, tatal sau, Augustine Musarurwa, fiind un saxofonist de talie internationala, a carui valoare a fost recunoscuta inclusiv de Louis Armstrong, care i-a si cantat unele compozitii. Prince s-a nascut pe 5 decembrie 1988 si…

- Ovidiu Bufnila a primit de-a lungul carierei scriitoricesti numeroase premii, intre care Premiul pentru proza SF, Romania literara, 1983, Premiul pentru cel mai bun roman romanesc SF, Jazzonia, 1993, sau Premiul special pentru literatura, revista Clouds, New York, 2002. „Ne este greu sa ne…

- Buck Henry, pe numele real Henry Zuckerman, s-a nascut la New York, pe 9 decembrie 1930. Mama lui a fost actrita si tatal, general in aviatie si broker pe Wall Street. Cand producatorul Lawrence Turman si regizorul Mike Nichols au fost nemultumiti de versiunea prea intunecata a scenariului lui Calder Willingham…

- Buck Henry, scenaristul filmelor „The Graduate”, „What’s Up, Doc?” si „To Die For”, a murit miercuri, intr-un spital din Los Angeles, la varsta de 89 de ani, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Henry, de doua ori nominalizat la Oscar si de zece ori gazda a emisiunii „Saturday Night…

- Scriitoarea americana Elizabeth Wurtzel, autoarea "Prozac Nation", o carte de referinta despre depresia cronica, a murit marti la varsta de 52 de ani in urma unui cancer, potrivit publicatiei americane New York...