Noul presedinte al Consiliului European, fostul premier belgian Charles Michel, va reprezenta interesele britanice la summitul UE de joi si vineri, a anuntat un purtator de cuvant britanic la Bruxelles, relateaza AFP. Summitul UE va incepe in ziua scrutinului din Regatul Unit si prim-ministrul Boris Johnson, care s-a angajat sa scoata tara din UE pana la finalul lui ianuarie, nu va efectua deplasarea la Bruxelles. "Conform practicii in vigoare, Regatul Unit si-a incredintat votul presedintelui Consiliului pentru a-l exercita in numele sau", a declarat purtatorul de cuvant al reprezentantei britanice…