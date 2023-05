Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 6 mai, Camilla urmeaza sa fie incoronata drept regina a Marii Britanii, alaturi de soțul sau, regele Charles al III-lea. Astfel, ea va deveni prima regina consoarta din Regatul Unit si alte regate din Commonwealth, trecuta printr-un divort.

- Camilla va fi incoronata regina pe 6 mai alaturi de regele Charles al III-lea, care ii este sot de 18 ani. Este prima regina consoarta divortata din Regatul Unit si alte regate din Commonwealth. Prezentam in continuare 10 momente-cheie din biografia ei, potrivit AFP.17 iunie 1947: Se naste la Londra…

- Regele Charles s-a adresat membrilor legislativului german, fiind primul monarh britanic care ține un discurs in Bundestag. Regele Charles și Regina-consoarta, Camilla, sunt in a doua zi a vizitei de stat pe care o fac in Germania.

- De la iubita secreta, la amanta, apoi iubita oficiala, soție și acum Regina consoarta. Mulți sunt convinși ca iși vede, in sfarșit, visul devenit realitate, insa imaginile surprinse recent par sa dovedeasca exact opusul. Gesturile facute de Camilla la vizita oficiala din Germania dau de ințeles ca partenera…

- Regele Charles al III-lea și soția lui, Camilla, au ajuns in Germania, in urma cu puțin timp. Este prima lor vizita in strainatate, in calitate de suveran și regina consoarta. Cei doi fost primiți cu onoruri militare de presedintele german.

- Luna mai a acetui an va fi una cu totul speciala pentru Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat la data de 6 mai. Fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a va fi invoronat cu un ulei cu totul special, fiind creat in secret, timp de opt luni. In urma cu…

- Palatul Buckingham va renunța oficial la titlul de „regina consoarta” al Camillei, dupa incoronarea regelui Charles al III-lea, in luna mai, ignorand in acest fel dorința reginei Elisabeta a II-a, relateaza tabloidul britanic Daily Mail , care citeaza surse din interiorul familiei regale. Dupa moartea…

- Regina-consoarta Camilla va purta coroana Reginei Mary, bunica Reginei Elisabeta a II-a, in timpul ceremoniei sale de incoronare, alaturi de noul rege Charles al III-lea, a anuntat marti biroul de presa al Palatului Buckingham.