Stiri pe aceeasi tema

- About Endlessness, cel mai recent film semnat de multi-premiatul regizor Roy Andersson, deschide cea de-a 9-a ediție a Festivalului Internațional de Film Experimental București BIEFF, printr-o proiecție de gala organizata miercuri, pe 6 noiembrie, de la ora 20:00, la Cinema PRO. O reflecție asupra vieții…

- Un barbat, care iși plimba cainele in localitatea Aghires, a intrat in conflict cu alți doi barbați, tata și fiu. Din primele cercetari, acesta l-a lovit pe tata și a asmuțit cainele asupra lor. Victimile au fost mușcate in zona membrelor superioare, tatal fiind transportat la U.P.U. Zalau. Echipajul…

- Canadienii voteaza luni pentru a stabili daca premierul Justin Trudeau, care a fost ales în funcție în urma cu patru ani, precum o figura carismatica care promitea „cai însorite”, va ramâne la putere dupa doua scandaluri majore în care a fost implicat, potrivit…

- Prime Minister-designate, Ludovic Orban, said on Thursday that he will respect the constitutional deadline for submitting the list of ministers and the governing program, mentioning that he wants the fastest possible timetable for the Government's investiture in Parliament."We will marshal…

- Atacantul Ansu Fati, de la FC Barcelona, a fost convocat la nationala de fotbal Under-21 a Spaniei, in vederea partidei cu Muntenegru din preliminariile Campionatului European de tineret din 2021, in locul coechipierului sau Carles Perez, cu probleme musculare, relateaza EFE.

- Cand ne-am hotarat sa ne luam un caine, in primul rand trebuie ca acesta sa reflecte personalitatea noastra, și stilul nostru de viața. Cainii ca și utilizare se impart in cateva categorii...

- Toamna nu ne aduce doar racoare și plimbari mai dese in parc cu patrupedul nostru preferat, dar poate aduce și o serie de motive de ingrijorare. Iata cum sa iți ingrijești cainele toamna aceasta.

- Civica Sport Center si Monitorul de Suceava invita societatile comerciale din Suceava, indiferent de domeniul de activitate, sa isi faca echipa si sa se inscrie in Liga Companiilor la fotbal pe teren redus, o competitie in care angajații din diverse medii profesionale iși dau intalnire pe ...