- Incepe și etapa a treia a grupelor Champions League, cu primele opt meciuri, dupa urmatorul program: In grupa A, Lokomotiv Moscova – Atletico Madrid (de la ora 19.55) și Salzburg – Bayern Munchen (de la ora 22.00). In grupa B, Șahtior Donețk – Borussia Moenchengladbach (de la ora 19.55) și Real Madrid…

- Liga Campionilor programeaza marți seara, opt meciuri din cadrul etapei a treia a grupelor. Capul de afiș se anunța a fi partida Real Madrid – Inter Milano, din grupa B. Iata programul și televizarile Grupa A Lokomotiv Moscova – Atletico Madrid (ora 19:55 – Digi Sport 1, Look Sport Plus și Telekom Sport…

- Marți seara s-au disputat opt meciuri din cadrul grupelor Champions League. Dupa infrangerea suferita in fața ucrainienilor de la Șahtior Donețk, Real Madrid n-a izbutit un rezultat bun nici cu Borussia Monchengladbach, partida incheiata la egalitate. Miercuri se vor disputa alte confruntari in cadrul…

- Astazi incepe etapa a doua a grupelor Champions League, dupa urmatorul program: In grupa A, Lokomotiv Moscova – Bayern Munchen (de la ora 19.55) și Atletico Madrid – Red Bull Salzburg (de la ora 22.00). In grupa B, Șahtior Donețk – Inter Milano (de la ora 19.55) și Borussia Monchengladbach – Real Madrid…

- Liga Campionilor revine cu opt meciuri programate marți seara. Dupa victoria obținuta in fața echipei Real Madrid, 3-2, Șahtior Donețk vrea un nou succes in cea mai importanta competiție intercluburi din Europa. De aceasta data, campioana Ucrainei va primi vizita italienilor de la Inter Milano Progamul…

- Liga Campionilor a continuat miercuri seara, cu urmatoarele opt meciuri din cadrul primei etape a grupelor celei mai importante competiții intercluburi din Europa. Șocul serii a fost victoria obținuta de Șahtior Donețk 3-2, pe terenul celor de la Real Madrid. Detalii, AICI . Scorul serii vine din Germania,…

- Celelalte opt meciuri din Champions League se vor desfașura astazi, dupa urmatorul program: In grupa A: Red Bull Salzburg – Lokomotiv Moscova (de la ora 19.55) și Bayern Munchen – Atletico Madrid (de la ora 22.00). In grupa B: Real Madrid – Șahtior Donețk (de la ora 19.55) și Inter Milano – Borussia…

- Mircea Lucescu și Dinamo Kiev au avut ghinion și au picat in cea mai grea grupa, cu Juventus, Barcelona și Ferencvaros. Lazio, echipa lui Ștefan Radu, se va duela cu Borussia Dortmund, Zenit și Club Brugge, in timp ce Inter, unde e legitimat Ionuț Radu, e in grupa cu Real Madrid, Șahtior și…