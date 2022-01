CFR Timișoara învinge Sportul Ciorăști într-un meci important din prima ligă de futsal Liga 1 de futsal a inceput cu partidele din prima runda a turului suplimentar, aici, din cauza numarului mic de echipe (7) se joaca tur-retur-tur, apoi play-off, unde primele doua clasate merg in semifinale, iar locurile 3 cu 6 și 4 cu 5, joaca o dubla manșa decisiva pentru a ajunge in penultimul act. Așadar, ... The post CFR Timișoara invinge Sportul Cioraști intr-un meci important din prima liga de futsal appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

