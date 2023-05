Stiri pe aceeasi tema

- Prim-divizionara de futsal CFR Timișoara salveaza imaginea sportului masculin din oraș cu o medalie cucerita. In finala mica a campionatului de futsal, CFR (locul 4 sezonul regulat) a invins dramtic, dar ce frumos… Autobergamo Deva (locul 3 inainte de play-off). A fost un 3-2 de poveste pentru gruparea…

- Formația targumureșeana, antrenata de Kacso Endre, intalnește, duminica seara, pe teren propriu, echipa ACS Mausoleul Marașești, in partida tur a finalei Ligii secunde de futsal. Partida, gazduita de Sala Sporturilor, va incepe la ora 20.00. Meciul retur la avea loc la 21 mai, la Marașești. In semifinale,…

- Formația harghiteana s-a calificat, dupa o pauza de 8 ani, in finala Ligii I de futsal, dupa ce a trecut in semifinale cu 2-1 la general de Autobergamo Deva. In cea de-a treia partida, decisiva, FK Odorhei s-a impus, marți, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, prin golurile marcate de Balint Andor, Miklos…

- CFR Timișoara a pierdut și returul semifinalei cu United Galați. Ieri seara, pe Dunare, a fost 4-2 pentru gazde, dupa ce moldovenii caștigasera turul de pe Bega cu 4-1. Galațenii au deschis scorul devreme, in minutul 3, prin Pele Dos Santos din pasa ex-timișoreanului Araujo. Deținatorii titlului, gazdele…

- Semifinalele Ligii I de futsal se desfașoara pe principiul „cel mai bun din trei partide", primele jocuri fiind programate la Deva și Timișoara: Autobergamo Deva – FK Odorheiu Secuiesc 1-4 (sambata, 29 aprilie) și CFR Timișoara – CS United Galați 1-4 (FOTO, marți, 2 mai). Meciurile cu numarul doi vor…

- CSM Lugoj a inceput cu dreptul seria jocurilor cu Rapid din finala mica a Diviziei A1. Timisencele, care vor inregistra si cea mai buna clasare istorica in campionat in acest sezon, au 2-0 la meciuri dupa meciurile disputate pe teren propriu cu bucurestencele in weekend. Finalista Challenge Cup in acest…

- • ACS Kereszthegy Remetea – ACS Mausoleul Marasesti 3-2 (2-0) • Lotul ACS Mausoleul: Razvan Mihalache, Florinn Nistor, Razvan Craciun, Ștefan Lupu, Georgian Dima, Ionuț Grigoraș, Denis Magiaru, Cristi Voda, Florentin Manaila. Manager, Romeo Dragan ACS Mausoleul Marașești a reușit performața de a se…

- Partide interesante in vestul tarii in Cupa Romaniei la handbal masculin. Dupa calificarea dramatica in fata Bacaului, SCM Politehnica are parte de un nou meci extrem de greu, urmand sa intalneasca in optimile competitiei campioana Dinamo Bucuresti, formatie care s-a distrat la ultima vizita din campionat…