- Traficul rutier pe DN 21 se va desfasura cu restrictii in perioada 24 mai - 6 iunie, ca urmare a efectuarii unor lucrari de reparatii la trecerea nivel de cale ferata, de la km 111+177, linia CF Fetesti - Ciulnita, situata in zona localitatii Drajna Noua, judetul Calarasi, informeaza Compania Nationala…

- In perioada 24 mai – 26 iunie, Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA va efectua lucrari de reabilitare la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Armata Romana. In perioada lucrarilor trecerea in aceasta zona va fi inchisa complet, insa cei care vin dinspre sau pleaca din oraș spre Campul…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca, traficul feroviar, la aceasta ora, este oprit temporar pe relația Malnaș Bai - Bicsadu Oltului - Baile Tușnad - Tușnad Sat, din cauza mai multor copaci prabușiți pe calea ferata, informeaza Mediafax. SRCF Brașov acționeaza cu personal…

- Actiune a politistilor rutieri, in municipiul Constanta. Au fost retinute 6 permise de conducere pentru nerespectarea indicatiilor privind trecerea la nivel cu calea ferata.La data de 2 martie a.c., in intervalele orare 09.00 12.00 si 16.00 19.00, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au organizat…

- Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA a lansat licitatia deschisa pentru realizarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic necesare modernizarii liniei de cale ferata Coslariu - Cluj-Napoca, astfel incat trenurile de calatori sa poata circula cu o viteza maxima de 160 km/h, iar cele…

- In perioada 24 și 25 februarie 2021, zilnic, orele 09.00 si 17.00, se va inchide circulatia rutiera peste trecerea la nivel cu calea ferata de la km.91+823, linia 101 Titu-Pitesti, in statia Calinesti, pentru lucrari de reabilitare. Trecerea la nivel intersecteaza drumul comunal nr.67, care face legatura…