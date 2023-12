Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de reabilitare a caii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad are, in cele din urma, executant pentru fiecare dintre patru loturi. Pentru primele trei, contracte exista inca din noiembrie 2022, iar vineri, 15 decembrie, a fost semnat și cel pentru cel de-al patrulea, in valoare de 1,34 miliarde…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a semnat, vineri, contractul de modernizare a infrastructurii feroviare, in valoare de 1,34 miliarde lei, fara TVA, pentru Lotul 1 Caransebeș – Lugoj, aferent obiectivului „Modernizarea liniei CF Caransebeș – Timișoara – Arad”. Lotul 1 Caransebeș – Lugoj este…

- Guvernul a reaprobat, in sedinta de miercuri, nota de fundamentare in vederea achizitionarii a 16 locomotive electrice noi pe patru osii cu sisteme ERTMS, informeaza AGERPRES . „In conformitate cu propunerea financiara a operatorului economic, pentru achizitionarea a 16 locomotive electrice noi pe 4…

- Astazi, 22.11.2023, la sediul Consiliului Județean Buzau, Sala D Filipescu, a avut loc semnarea contractului de lucrari pentru Lotul 3 din Tronsonul Ploiești-Buzau, aferent obiectivului Autostrada A7, in prezența prim-ministrului Romaniei, Marcel Ciolacu, ministrului Transporturilor și Infrastructurii,…

- O noua companie aeriana va opera, din 2024, zboruri de pe aeroporturi din Romania. Este vorba despre FlyOne Airlines, care se extinde in țara noastra și va opera zboruri comerciale regulate și neregulate in parteneriat cu Memento Group și Christian Tour, potrivit Boarding Pass. Se vor opera zboruri…

- „Printr-un memorandum adoptat astazi de catre Executiv se deschide posibilitatea obtinerii unei finantari de 200 de milioane de euro de la Banca Europeana de Investitii pentru construirea unor noi sectiuni din Autostrada A3 insemnand ruta Brasov-Targu Mures-Cluj-Oradea”, a afirmat Mihai Constantin,…

- CARAS-SEVERIN – E primul in judet in ceea ce priveste pretul alimentelor si al cincilea, intre principalele localitati din tara. In schimb, la Caransebeș e cea mai scumpa telemea de oaie! Intr-un clasament realizat de Hot News pe baza datelor INS privind preturile la nivel de localitate, valabile pentru…

- Serviciile din acest prim contract vor acoperi rute magistrale electrificate din sudul si centrul tarii, contribuind la imbunatatirea serviciilor feroviare ce deservesc Constanta, Bucuresti, Ploiesti, Brasov, Alba Iulia, Deva, Arad, Craiova, Drobeta Turnu Severin, Resita (prin nodul Caransebes), Timisoara…