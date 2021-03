Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat Asocierea SC Confer Group SRL – SC Construcții Feroviare Drumuri Poduri SRL castigatoare a procedurii de licitatie publica pentru execuția lucrarilor de Reconstrucție a podului CF din comuna Budila, situat pe linia Harman-Intorsura Buzaului, km 17+318 și de amenajare albie. Linia 403 Brașov – Intorsura Buzaului este celebra pentru cel mai lung tunel feroviar din Romania, de 4,3 km, tunel construit intre 1924 și 1929, cu mari eforturi inginerești. In 1989 erau cinci trenuri pe zi, in 1998 erau patru, iar in 2015 erau șase perechi de trenuri pe…