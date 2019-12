Stiri pe aceeasi tema

- CFR Infrastructura trebuie și este indreptațita sa semneze contractul pentru modernizarea tronsonului Brasov-Sighisoara, loturile 1 (Brasov - Apata) si 3 (Cata - Sighisoara), in caz contrar pierzandu-se o finantare de aproape 800 de milioane de euro, a declarat, directorul general interimar al CFR SA,…

- CFR SA, ca autoritate contractanta, are dreptul sa semneze contractul pentru modernizarea tronsonului Brasov-Sighisoara, loturile 1 (Brasov - Apata) si 3 (Cata - Sighisoara), in caz contrar pierzandu-se o finantare de aproape 800 de milioane de euro, a declarat, pentru AGERPRES, directorul general interimar…

- CFR SA, ca autoritate contractanta, are dreptul sa semneze contractul pentru modernizarea tronsonului Brasov-Sighisoara, loturile 1 (Brasov-Apata) si 3 (Cata-Sighisoara), in caz contrar se va pierde o...

- 'CFR Calatori are o datorie de 180 de milioane de lei care creste pe masura ce trece timpul, iar CFR Marfa are o datorie de un miliard de lei. Am facut notificari, mi-au platit ceva din urma, dar ii vor executa silit. Eu le-am inaintat cate un document in care le-am prezentat situatia financiara…

- Primul proiect, in valoare totala de peste 9 milioane euro, asigura fonduri pentru modernizarea a peste 1,4 hectare de spatii pietonale, precum si achizitionarea a 6 autobuze electrice si 75 de biciclete Municipalitatea din Fagaras a pregatit si depus la ADR Centru, in vederea finantarii prin Axa Prioritara…

- O artera importanta din Timișoara va fi modernizata cu bani europeni. Astazi, la sediul Primariei Timișoara, a fost semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea Caii Bogdaneștilor prin Regio-Programul Operațional Regionnal 2014-2020. „Proiectul prevede reabilitarea…

- Cea mai mare școala gimnaziala din municipiul Falticeni, școala nr.2 ”Ion Irimescu”, va fi modernizata cu bani de la Fondul de Dezvoltare și Investiții, a anunțat astazi primarul Gheorghe Catalin Coman. Este vorba de 2,8 milioane de lei care au fost alocați deja prin hotarare de guvern in ședința din…

- ???????????????????????????????? ???? ???????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????? ????????????????????????̦???????????? depusa de catre Primaria Turda, alte 35 de milioane de lei vor merge la capitolul investiții- modernizare strazi. Acesta este doar un sumar…