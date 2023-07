Societatea de stat CFR Marfa, deținuta de Ministerul Transporturilor, susține ca a avut o cifra de afaceri de 36% in primul trimestru, și un profit operațional de aproximativ 77 milioane de lei. Nu cuvanta insa nimic despre pierderea neta. Societațile care raporteaza pierderi și pe care vor sa le țina secrete vorbesc despre profitul operațional nicidecum de rezultatul net. Este și cazul CFR Marfa. Aceasta societate a emis un comunicat in care spune ca in primul semestru al anului 2023 compania a raportat rezultate pozitive in continuarea celor din 2022, respectiv 356 milioane de lei cifra de afaceri,…