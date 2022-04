Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sorin Grindeanu a anunțat miercuri seara ca vor fi reparate mai multe linii din stațiile de frontiera Vicșani și Halmeu, de la Regionalele de cai ferate Iași și Cluj, pentru eficientizarea transportului de marfuri la frontiera cu Ucraina.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca 19 mai este termenul limita pentru licitatia destinata reparatiei liniei de cale ferata cu ecartament larg dintre Giurgiulesti (Republica Moldova) si Portul Galati, fiind pusa la dispoziție o suma de 1,289 milioane lei, fara TVA, pentru realizarea…

- ”Operationalizam rapid liniile de cale ferata din Portul Galati! Data de 19 mai 2022 este termenul limita pentru licitatia destinata reparatiei liniei de cale ferata cu ecartament larg dintre Giurgiulesti (Republica Moldova) si Portul Galati”, a scris ministrul pe Facebook. Grindeanu arata ca aceasta…

- Miercuri, 16 martie 2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.708 de persoane, dintre care 15.286 cetateni ucraineni in usoara crestere de 0,4 fata de ziua precedenta , anunta Politia de Frontiera. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania…

- Adrian Covasnianu, vicepreședintele Asociației „Moldova Vrea Autostrada”, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, anunța ca autoritațile intenționeaza sa redeschida o linie de cale ferata, aceasta urmand sa faca legatura intre Falciu, localitate la granița cu Republica Moldova și Barlad.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera au depistat, in apropierea PTF Sighetu Marmației, 4 cetațeni ucraineni care au trecut ilegal granita prin apele inghetate ale raului Tisa, din Ucraina in Romania.

- O fotogrfie facuta joi la miezul nopții la punctul de trecere a frotnierei de la Sighetul Marmației a devenit virala pe Facebook și arata imaginea razboiului care se duce in Ucraina, la granița Romaniei.Imaginea, surprinsa de Alexandru Culac, fotograf din Sighetul Marmației, este cutremuratoare și surprinde…