- CFR Infrastructura a anuntat, vineri, ca are in derulare lucrari in valoare de peste 255 de milioane de lei in regionalele Bucuresti si Constanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- CFR Infrastructura anunta investitia a 255,6 MILIOANE lei pentru lucrari de reparatii linii, aparate de cale si instalatii feroviare pe raza SRCF Bucuresti si ConstantaPotrivit CFR Infrastructura pe raza celor doua regionale din sudul tarii SRCF BUCURESTI si SRCF CONSTANTA sunt in derulare lucrari de…

- Loteria Romana anunta, joi seara, ca s-a castigat marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 3,9 milioane de euro. Biletul castigator s-a jucat la o agentie din Giurgiu si a costat 21,5 lei. "La tragerea Loto 6/49 s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 19.198.843,92 de lei (peste 3,9…

- Astazi, 23 octombrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele loto caștigatoare sunt afișate mai jos. Rezultatele Loto 6/49 din 23 octombrie 2022 Loto 6/49: Loto 5/40: Joker: 34, 3, 40, 6, 25 (+9)Noroc: Noroc Plus: 2 2 1 5 4 2 Super Noroc: Report…

- Joi, 13 octombrie 2022, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, Loteria Romana a acordat peste 21.600 de caștiguri in valoare totala de peste 1,33 milioane de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report…

- Joi, 1 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 28 august, Loteria Romana a acordat 18.816 caștiguri in valoare totala de peste 1,20 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 1 septembrie 2022Loto 6/49:Loto 5/40:…