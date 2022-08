Stiri pe aceeasi tema

- ”Mai avem suprafete putine de recoltat, sunt zone izolate in mod deosebit in partea de nord. (…) Pana la aceasta data, in Romania am recoltat si am introdus in magazie, practic suntem stapani pe productie – pentru ca fermierul este stapan pe productie atunci si numai atunci cand o are in magazie, cand…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca traficul feroviar pe relatia Augustin Racos – Rupea este intrerupt temporar, deoarece este necesara interventia, cu drezina pantograf, in statia Racos, pentru inlocuirea unor elemente de sustinere a firului de contact si de repozitionare a acestuia”,…

- Ministrul Sorin Grindeanu anunța deschiderea circulației pe Lotul 2, Tronsonul 2 al Drumului Expres Craiova-Pitești: „inca 21,35 km de drum de mare viteza se adauga din acest moment celor 18,5 km pe care se circula inca din luna aprilie”.

- ”Pe LOTUL I, din Portul Constanta (Port Zona A si Port Zona B), constructorul WIEBE ROMANIA avanseaza cu lucrarile de montare a noilor linii CF, a aparatelor de cale, concomitent cu desfasurarea operatiunilor de defrisare, demontare a suprastructurii existente si excavatii”, anunta, miercuri, CFR, intr-un…

- CFR Infrastructura precizeaza stadiul lucrarilor in cadrul proiectului Port Constanta PRIORITATEA I 35 de linii 13, 398 km si 75 de aparate de cale 2 LOTURI.Ordinul de incepere a avut loc pe data de 15 iunie 2022.Stadiul de executie, pana in prezent, pe lotul I: defrisare si curatare vegetatie pe 70…

- Oficiali ucraineni acuza Rusia ca fura "cateva sute de mii de tone" din zonele pe care rușii le-au ocupat, insa oficialii de la Kremlin neaga toate acuzațiile. Aceste acuzații vin pe fondul temerilor ca va avea loc o criza alimentara globala din cauza incapacitații Ucrainei de a exporta milioane de…

- sursa foto: Info Sud-Est/ Imago Studio 11% este creșterea traficului din Portul Constanța in primele trei luni de la izbucnirea razboiului din Ucraina, tendința se va menține pe durata intregului an și chiar va crește odata cu noua recolta de cereale din Romania, in lunile iulie-august, a declarat pentru…

- Pana la reconstruirea celor 4-5 km de cale ferata cu ecartament lat care sa faciliteze circulația trenurilor cu cereale din Ucraina pana in porturile din Galați, in care cerealele pot fi incarcate in nave maritime cu care sa fie transportate catre porturile de destinație, cerealele sunt transportate…