CFR Cluj – „U“ Craiova 1-1 | Laurențiu Reghecampf: „Rezultat echitabil!“ Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, s-a declarat mulțumit de punctul obținut duminica seara in Gruia, 1-1 cu CFR Cluj. „A fost un meci bun, ambele echipe au incercat sa joace fotbal. Din pacate, noi nu am fost atenți la ocaziile mari avute. Cred ca este echitabil rezultatul. Mai avem de munca. Imi doresc ca jucatorii mei sa aiba mai mult curaj cand au balonul. Calitate exista! Le vom regla pe toate in timp, pas cu pas. Sper ca jucatorii vor ajunge acolo unde imi doresc. Mereu la Craiova s-a dorit o echipa combinativa, agresiva, care are ocazii. Vom face aceste lucruri.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Abia numit la carma echipei Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf trebuie sa pregateasca deja un prim meci extrem de important. Stiinta o va intalni pe CFR Cluj, duminica, de la ora 21.30, in Gruia, iar optimismul nu-i lipseste noului antrenor. Vezi oferta Superbet pentru meciul cu CFR Cluj! „Este…

- Oficialii clubului Universitatea Craiova au organizat astazi o conferinta de presa in care au oficializat numirea lui Laurentiu Reghecampf in functia de antrenor principal. Amfitrion a fost Ovidiu Costesin, directorul general al Stiintei, care in scurta interventia a subliniat ca toata lumea in pune…

- Andrei Ivan, capitanul formatiei Universitatea Craiova si autor a doua goluri in partida cu Rapid, castigata cu 3-2 in 10 oameni, a afirmat ca nu a avut emotii in privinta executarii penaltiului, chiar daca a fost nevoit sa-l repete. „A fost un meci greu pentru noi. Suntem bucurosi ca l-am castigat…

- CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, 1-1, și e la un pas sa iasa din lupta la titlu, fiind la 7 puncte de liderul Farul, cu 3 meciuri ramase de jucat. La finalul meciului din Gruia, Basarab Panduru a comentat evoluția celor doua echipe și se declarat surprins de deciziile tactice…

- Eugen Neagoe, nemulțumit dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Antrenorul oltenilor considera ca ar fi meritat sa caștige cele 3 puncte in deplasarea din Gruia. In urma acestui rezultat, CFR Cluj a ajuns la 39 de puncte și ocupa locul 3 in Liga 1. De cealalta parte, Universitatea Craiova se afla…

- Dan Petrescu a fost extrem de furios dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1, meci ce a diminuat dramatic sansele campioanei la titlu. Petrescu a facut o adevarata criza de nervi in momentul in care Raud Petrescu i-a anulat cartonasul rosu lui Andrei Ivan dupa ce a consultat imaginile. Dan Petrescu…

- CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, duminica seara, in Gruia. La finalul jocului antrenorul Științei, Eugen Neagoe, a afirmat ca rezultatul este mincinos și a criticat maniera de arbitraj a lui Radu Petrescu. „Sunt dezamagit de rezultat. Cred ca meritam cele 3 puncte. Repriza a doua a…

- CFR Cluj - Universitatea Craiova . Faza controversata in minutul 27 al meciului din Gruia, in urma careia Dan Petrescu a facut o criza de nervi și a luat cartonaș galben. Ce s-a intamplat? Andrei Ivan l-a luat pe sus pe Boateng, in jucamatea CFR-ulșui de teren. Atacantul oltenilor s-a dus cu piciorul…