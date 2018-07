Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa plecarea lui Dan Petrescu, pe care nu am dorit-o, am fost pusi in situatia s gasim un alt nou antrenor, iar acesta este Edi Iordanescu. Avem mare incredere in el. Are un staf foarte bun, este un atrenor modern. Am semnat un contract pe trei ani", a spus Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj.…

- "Asa se joaca fotbal. Multa munca, daruire, ambitie. Asa se joaca daca vrei sa ajugi fotbalist si sa castigi trofee. Se poate spune ca e cel mai bun meci din 2018. Atitudinea a fost alta, asa trebuie sa joci daca esti fotbalist. Trebuie sa joci tot timpul asa. Daca jucam cu Iasiul asa, nu…

- U Craiova și FCSB joaca de la 20:45 in derby-ul penultimei etape din play-off. Partida este liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Roș-albaștrii au nevoie de victorie pentru a ramane cu șanse in lupta la titlu cu CFR Cluj. Bobi Verdes, eroul Craiovei din 2002,…

- CFR Cluj s-a impus pe terenul Astrei Giurgiu, 2-0, și a facut un pas imens spre cucerirea celui de-al patrulea titlu din istorie. Ardelenii au patru puncte peste FCSB, dar și un meci in plus. Roș-albaștrii joaca luni seara pe terenul Craiovei, iar victoria e singura opțiune a steliștilor pentru a ramane…

- Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, a vorbit despre succesul reușit de echipa sa pe terenul Astrei Giurgiu, 2-0. "Titlul nu e rezolvat, FCSB mai are de disputat meciul de la Craiova. Noi vom avea un meci greu in ultima etapa. Ma bucur pentru victoria din aceasta seara, ii felicit pe jucatori, dar…

- Mesajul celor de CFR Cluj dupa victoria Iașiului impotriva FCSB. Bogdan Mara, directorul sportiv al celor de la CFR Cluj, a spus ca gruparea din Gruia nu are de ce sa le ceara scuze celor de la CSM Poli Iași, dupa ce Dan Petrescu a declarat ca roș-albaștrii vor caștiga fara probleme in Copou. ”Nu avem…

- Poli Iași are prima speciala ca sa incurce liderul FCSB, in meciul programat in Copou in cadrul etapei a 8-a din play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Jucatorii lui Flavius Stoican vor fi recompensati cu 20.000 de euro, in cazul unei victorii, iar, la egal, au promiși 10.000 de euro. Suma e totala, ea fiind…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a acuzat arbitrajul lui Istvan Kovacs din meciul caștigat de ardeleni pe terenul Viitorului, scor 2-1. "Știam ca atunci cand vii la Viitorul e foarte greu. E extrem de greu ca cineva sa-i dea doua goluri. Gica are jucatori foarte buni. Am pregatit meciul sa ne…