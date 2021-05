CFR Cluj s-a înțeles cu un fost jucător de la Braga! Campionii bifează primul transfer al verii

Goalkeeperul brazilian vine la CFR Cluj din sezonul viitor, conform celor de la Fanatik.ro. Figueiredo a evoluat în ultima perioada la FC Hermannstadt, echipa la care a avut evoluții solide. Noul portar de la CFR Cluj a semnat pe trei ani și va avea un salariu de 8.000 de euro pe luna, conform sursei menționate. Bataie mare pe postul de portar la CFR Cluj mare pe postul de portar la CFR Cluj Postul de goalkeeper a fost unul dintre cele mai bine acoperite în ultimii ani la CFR Cluj. În lotul campioanei se afla la ora actuala Grzegorz Sandomierski, Cristi Balgradean… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

