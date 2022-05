CFR Cluj își cere scuze după scandările împotriva steliștilor: 'Oboseala și consumul de alcool au dus la asta!' Jucatorii celor de la CFR Cluj au scandat cuvinte dure la adresa roș-albaștrilor la petrecerea organizata dupa ce au caștigat campionatul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE CFR Cluj iși cere scuze dupa scandarile impotriva steliștilor:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE CFRiși ceredupasteliștilor:…

Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat al cincilea campionat la rand, iar „elevii” lui Dan Petrescu au fost in al noualea cer! Dupa show-ul organizat pe stadion, alaturi de fani, cei de la clubul CFR Cluj au continuat petrecerea intr-un club, cu lautari și manele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cu gandul la un nou titlu de campioana, lucru care nu s-a mai intamplat de 7 ani, FCSB are un ultim test pana la finala campionatului cu CFR Cluj, pe terenul celor de la FC Voluntari, iar antrenorul roș-albaștrilor, Toni Petrea, face tot posibilul pentru a-și motiva jucatorii. Fii la curent…

- Tehnicianul echipei FC Arges, Andrei Prepelita, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, scor 0-6, ca nu are o explicatie si ca isi cere scuze, el fiind principalul responsabil pentru acest rezultat, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Abuzul de alcool, alimentele nesanatoase si consumul de tigari au crescut, in perioada pandemiei, printre studenti, arata rezultatele unui sondaj realizat de organizatia de tineret Starea Natiunii Studentesti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Jucatorii nevaccinati impotriva Covid, printre care detinatorul titlului Novak Djokovic, si jucatorii rusi si belarusi, printre care Daniil Medvedev, sunt bineveniti la Roland Garros (22 mai - 5 iunie) "deocamdata", a indicat miercuri Federatia franceza de tenis (FFT), organizatoarea turneului, conform…

- Antrenorul Dan Petrescu a anuntat, marti, ca jucatorii echipei CFR Cluj si-au primit o parte din restantele financiare, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Autoritatile din Malawi au anuntat joi ca vor lansa in luna martie o campanie nationala de vaccinare impotriva poliomielitei dupa detectarea primului caz in aceasta tara dupa o pauza de 30 de ani, care este in acelasi timp primul caz confirmat in Africa din ultimii cinci ani, informeaza AFP.…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Peterescu, si-a criticat jucatorii dupa meciul cu FC Rapid, scor 2-1, el precizand ca in repriza a doua “au fost penibili” si ca nu au sanse sa obtina ceva cu astfel de prestatii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…