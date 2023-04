Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj este favorita bookmakerilor pentru un nou titlu in SuperLiga. Ar fi al 6-lea consecutiv pentru formația pregatita de Dan Petrescu, daca Farul și FCSB nu vor reuși surpriza. Componența play-off-ului a fost stabilita joi seara, dupa victoria categorica a lui Sepsi in fața lui FCU Craiova, scor…

- Universitatea Craiova a reusit rezultate ceva mai bune in ultima perioada, dar jocul sau nu a convins. Pentru Stiinta urmeaza un meci impotriva echipei UTA Arad, vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar reprezentantii sai doresc sa obtina si punctele, dar sa multumeasca si asistenta…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre greșelile de arbitraj de la meciul cu UTA (2-1), LA conferința de presa premergatoare meciului cu Sepsi. Sepsi - CFR Cluj se joaca luni, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport…

- Pe Arena Naționala, in fața a 23.427 de spectatori, FCSB și CS Universitatea Craiova au remizat, duminica, 19 februarie, 1-1 (1-0), in derby-ul etapei a 26-a din Liga 1. Roș-albaștrii au controlat partida, dar au fost egalați in minutul 90+1, scrie Gazeta Sporturilor . Echipa lui Leo Strizu și Mihai…

- Ciprian Deac (37 de ani) a deschis scorul in minutul 2 al meciului CFR Cluj - FC Argeș, din runda cu numarul 26 a SuperLigii. Reușita a fost una norocoasa. Dan Petrescu a schimbat 5 jucatori fața de eșecul cu Lazio, dar veteranul Ciprian Deac a fost pastrat printre titulari. „Decarul” campioanei a…

- Dan Petrescu nu este suparat pe jucatorii lui, dupa ce CFR Cluj a pierdut cu 1-0 duelul cu Lazio, din prima manșa a play-off-ului Conference League. Antrenorul ardelenilor a spus ca adversarii au fost mai buni, dar a spus ca nu renunța la visul de a obține calificarea. In meciul de la Roma, Mario Camora…

- CFR Cluj și FCSB se intalnesc duminica, de la 21:00, in derby-ul etapei a 24-a din SuperLiga 2022/2023 și unul dintre cele mai așteptate meciuri ale inceputului de an. La o luna și jumatate de la momentul in care pleca invingator de pe Arena Naționala, scor 1-0, Dan Petrescu va cauta victoria care sa-l…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a analizat rivala CFR Cluj și explica de ce crede ca trupa lui Dan Petrescu este ce mai puternica echipa din Liga 1. Dupa victoria cu Farul, 3-0, CFR Cluj este lider in Liga 1, iar MM Stoica a dezvaluit care crede ca este punctul forte al ardelenilor in lupta…