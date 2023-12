CFR Cluj și FCSB, locul 2 și locul 1in Superliga, se intalnesc de la ora 20:00 in derby-ul etapei a 19-a. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. CFR Cluj – FCSB, live de la 20:00 AICI live + Statistici CFR Cluj – FCSB, echipe probabile CFR Cluj: R. Sava - Mogoș, Kresic, M. Ilie, 45. Camora - C. Deac, Muhar, Tachtsidis, Avounou - Otele, BirligeaRezerve: Hindrich, Juricic, Ziv Morgan, E. Krasniqi, R. ...