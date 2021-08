Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Young Boys Berna au remizat, 1-1, în manșa tur din Gruia, iar cele doua echipe aveau sa se înfrunte din nou în aceasta seara în Elveția. Meciul a început excelent pentru campioana României, iar Omrani avea sa deschida în minutul 4 la o…

- CFR Cluj a fost invisa, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-1 (3-1), de Young Boys Berna, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Dupa 1-1 in tur, campioana Romaniei paraseste competitie regina a fotbalului european si va evolua in play-off-ul Ligii Europa, cu Steaua…

- CFR Cluj o infrunta in aceasta seara pe Young Boys Berna, in manșa secunda din turul 3 preliminar al Champions League, de la ora 21:30. Dupa 1-1 in tur, la Cluj-Napoca, CFR și Young Boys vor juca in aceasta seara cu calificarea pe masa. Regula golului marcat in deplasare a fost eliminata de UEFA in…

- CFR Cluj își joaca șansa de a ajunge în Play-off-ul Ligii Campionilor în returul de marți seara cu Young Boys Berna. În deplasare, elevii lui Marius Șumudica încearca sa tranșeze calificarea dupa ce în tur, scorul a fost 1-1. În turul de la Cluj, CFR…

- CFR Cluj joaca în deplasare cu Lincoln Red Imps în Gibraltar. Meciul reprezinta prima manșa din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și va fi pâna la urma transmis și în România.Drepturile de televiziune pentru partida au fost obținute de Look Sport+…

- CFR Cluj iși dorește un nou sezon cat mai lung in cupele europene, iar in turul doi preliminar al Champions League va intalni modesta Lincoln Red Imps. Marius Șumudica nu se poate baza pe doi titlulari incontestabili, capitanul Mario Camora și atacantul Billel Omrani, pentru partida tur din Gibraltar,…

- Echipa de fotbal CFR Cluj a fost invinsa de vicecampioana Ungariei, Puskas Akademia FC cu scorul de 1-0, marti, intr-un meci disputat in stagiul de pregatire din Austria, potrivit paginii de Facebook a campioanei Romaniei. Jakub Plsek a marcat singurul gol al partidei, in min. 62, din penalty,…

- Campioana Romaniei CFR Cluj se afla in cantonament, in Austria, unde are programate mai multe meciuri amicale cu adversari de calibru. In prima partida, clujenii și-au facut incalzirea invingand cu pe FC Wels, echipa din al treilea eșalon valoric al Austriei. Echipa de start: Balgradean -…