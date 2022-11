CFR Cluj - Conference League | Dan Petrescu: 'Sunt antrenorul potrivit la locul potrivit'

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, are o singura absenta importanta pentru meciul cu formatia kosovara FC Ballkani, care are loc joi seara, in ultima etapa din Grupa G a competitiei de fotbal Europa Conference League, pe Stadion ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, informeaza Agerpres.…

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a declarat sambata ca este socat dupa anuntul despre cazul de dopaj al Simonei Halep. Petrescu este sigur ca Simona nu a putut face asa ceva cu buna stiinta, informeaza News.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele clubului CFR Cluj, Cristian Balaj, a declarat joi seara, dupa meciul cu Slavia Praga, scor 1-0, ca stilul de joc al lui Dan Petrescu “a dat roade”, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Campioana Romaniei, CFR Cluj, o intalnește pe Sivasspor, din Turcia, in etapa a doua a fazei grupelor Conference League, iar la conferința de presa premergatoare partidei Dan Petrescu a laudat echipa turca, poate mai mult decat era nevoie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Meciul de fotbal CFR Cluj - Sivasspor (Turcia), care va avea loc joi, 15 septembrie, in Grupa G a Europa Conference League, va fi arbitrat de o brigada olandeza, la centru cu Allard Lindhout, a anuntat UEFA, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Antrenorul echipei de fobal CFR Cluj, Dan Petrescu, pune rezultatele slabe din campionat ale formatiei sale pe seama oboselii acumulate de jucatori in cele 15 meciuri oficiale disputate in ultimele doua luni, afirmand ca cel mai bun transfer pe care il poate face ar fi o pauza, anunța agerpres.…

- Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia sa sa nu fie “prea relaxata” la partida cu Maribor, dupa ce a avut primele zile libere dupa o lunga perioada. Petrescu este de parere ca va fi un joc echilibrat, care se va decide “cu…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa, ca inspiratia si norocul vor decide calificarea in partida cu Sahtior Soligorsk din mansa secunda a turului 3 preliminar al Conference League. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…