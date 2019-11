Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (51 de ani) a surprins la conferința de presa premergatoare meciului cu Academica Clinceni din etapa #15 a Ligii 1. CFR Cluj - Academica Clinceni se joaca maine, de la ora 20:30. Meciul va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. „Ei…

- Paulo Vinicius (35 de ani) e in continuare extrem de afectat ca a fost scos de pe lista UEFA de catre Dan Petrescu (51 de ani), chiar dupa ce a pus umarul la calificarea CFR-ului in grupele Europa League. CFR Cluj joaca astazi cel de-al treilea meci din grupele Europa League, cu Rennes, in deplasare,…

- CFR Cluj și Lazio se infrunta joi, de la 19:55, in grupele Europa League. CFR Cluj - Lazio e joi, de la 19:55, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. „Lazio merita sa caștige noua puncte in primele meciuri din Serie A. Cu Roma meritau sa caștige, cu Sampdoria…

- Dan Petrescu, antrenorul campioanei CFR Cluj, susține conferința oficiala de presa dinaintea debutului in grupele Europa League. „Feroviarii” o infrunta joi, de la 19:55, pe Lazio. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- FCSB va juca pe 22 septembrie cu CFR Cluj, in derby-ul campionatului. FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Inainte de duelul cu formația lui Dan Petrescu, Bogdan Vintila a primit o veste foarte…

- Campioana CFR Cluj revine dupa pauza competiționala dedicata echipelor naționale intr-un meci pe teren propriu, cu FC Voluntari. Partida se joaca vineri, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- Slavia Praga și CFR Cluj se vor intalni miercuri, de la ora 22:00, in manșa a doua a play-off-ului Europa League. Partida va fi arbitrata de o brigada din Italia, avandu-l la centru pe Gianluca Rocchi (46 de ani). Slavia Praga - CFR Cluj (1-0 in tur) se joaca miercuri, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro…